Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nello Shootout e scatterà davanti a tutti nella Sprint Race di 100 Km che slitta alle 17.05 dopo il ritardo con cui è iniziata la qualifica a causa del maltempo. In prima fila un favoloso Piastri su McLaren, in seconda le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Tutto il weekend del GP di Spa è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

