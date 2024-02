Il team statunitense ha mostrato sui social la livrea della nuova VF-24 di Magnussen e Hulkenberg, mentre per la "vera" monoposto occorrerà attendere lo shakedown dell'11 febbraio a Silverstone. Sarà la prima vettura del dopo Stainer, l'ex team principal sostituito da Komatsu. ll Mondiale di Formula 1 riparte a marzo in Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

Una nuova stagione di Formula 1 è alle porte e, dopo la livrea svelata in "anteprima" dalla McLaren, oggi è toccato alla Haas. Anche in questo caso si tratta della sola colorazione di una monoposto, la VF-24, che vedremo nelle sue reali "fattezze" in pista nello shakedown dell'11 febbraio a Silverstone e poi nei test del Bahrain in programma dal 21 al 23 febbraio. Aumenta il nero, ma i colori restano quelli tradizionali con il rosso e il bianco. Sarà la stessa pista di Sakhir ad ospitare poi la prima gara della stagione del 2 febbraio (diretta Sky). Confermata la coppia di piloti formata da Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, mentre sarà la prima stagione (delle 8 in F1 per il team) senza l'ingegnere altoatesino Günther Steiner, il suo ruolo di team principal è stato infatti preso da Ayao Komatsu.