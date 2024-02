Da New York lo streaming dell'evento nel corso del quale è stata svelata la livrea della FW46. La nuova monoposto del team inglese andrà in pista affidandosi ancora alla guida di Alex Albon e Logan Sargeant

La FW46 è stata svelata. O meglio, la livrea della nuova monoposto Williams è stata mostrata in vista dell'inizio della nuova stagione. La scuderia di Grove è pronta a schierarsi sulla griglia del Mondiale con la confermata coppia di piloti formata da Alexander Albon e Logan Sargeant. L'evento, che ha mostrato la livrea della vettura 2024,si è svolto dal flagship store Puma (nuovo sponsor) di New York. L'evento è ancora in corso e, cliccando sul player sottostante, potrete seguire tutto in tempo reale l'appuntamento.



Segui qui la presentazione della Williams in streaming