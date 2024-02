Mattinata del Day-3 condizionata dai lavori in pista a seguito di un altro tombino saltato: si è poi corso senza interruzioni. Dalle buone sensazioni di Leclerc e Sainz al passo gara spaventoso di Verstappen, qui, scatto dopo scatto, il racconto dell'ultima giornata di test pre campionato. E ora il Mondiale, il via nel weekend del 2 marzo, sempre in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, TERZA GIORNATA DI TEST: RISULTATI E CRONACA