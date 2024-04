GP Giappone, la conferenza piloti in streaming

Il Mondiale riparte dal Giappone. Dopo il successo di Sainz in Australia, la Ferrari cerca conferme e la Red Bull una reazione a seguito del ritiro di Verstappen a Melbourne. Ora le parole dei piloti: conferenza stampa in streaming sul canale 207 e in streaming su Skysport.it. Tutto il weekend sarà in diretta tv Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI LO STREAMING