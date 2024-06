Lando Norris conquista una super pole position a Barcellona firmando un 1:11.383 all'ultimo giro. Dietro di lui partirà Verstappen. In seconda fila le due Mercedes con Hamilton in terza e Russell in quarta, mentre le due Ferrari scatteranno in terza fila, con Leclerc davanti a Sainz. Perez parte undicesimo, dovendo scontare anche 3 posizioni di penalità da Montreal. Il GP alle 15 live in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE