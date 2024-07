Formula 2, Kimi Antonelli è super! Sua la Feature Race a Budapest

Una vittoria prepotente di Antonelli, voluta, che conferma tutto il talento del pilota bolognese, finalmente in grado di dimostrare -tra Silverstone e Budapest- tutte le proprie qualità. In classifica generale non prendono punti i primi tre. Hadjar rimane in testa con 140 punti, +18 su Aron, +30 su Bortoleto, + 39 su Maloney. Colapinto è quarto con 95 punti, Kimi ora è sesto assoluto con 85 punti



di Lucio Rizzica



ANTONELLI VINCE LA FEATURE A BUDAPEST: ULTIMO GIRO - F1, NEWS PRIMA DEL VIA