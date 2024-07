Lo spagnolo torna a parlare del futuro: "Seguo con attenzione i cambiamenti nei vari team, che possono incidere sul mercato piloti. L'obiettivo è andre dove poter vincere il titolo, ma sappiamo che non sarà facile. Cercherò il miglior progetto. E Ricciado: "In Red Bull sento sempre Horner e Marko, ma sono concentrato su ciò che sto facendo". E ‘assolve’ Verstappen dopo lo sfogo via radio con il team in Ungheria. La F1 LIVE su Sky e in streaming su NOW

Ma dove correrà Sainz la prossima stagione? C’è ancora da attendere prima di conoscere il futuro del pilota spagnolo, come confermato da lui stesso nella conferenza del GP Belgio: "Sto seguendo con attenzione i cambiamenti in molti team e che possono incidere sul mercato piloti". Decisione da definire ancora, dunque, anche se la scelta non dovrebbe essere Audi, che per prima si era fatta avanti. E l'orientamento di Carlos non dovrebbe cambiare anche dopo l'annuncio dell’arrivo di Mattia Binotto: "Il ritorno di Binotto nell’ambiente è importante perché ha l’esperienza per fare bene all’Audi e gli auguro il meglio. Il mio futuro è ancora oggetto di discussione e analisi. Sto analizzando, senza voler dare troppi indizi". Poi, però, ribadisce l’obiettivo per il Mondiale che verrà: "Andare in un team per vincere il titolo, ma sappiamo che non sarà facile. Quindi cercherò il miglior progetto per me".





Di seguito tutta la conferenza piloti a Spa