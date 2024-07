Carlos Sainz correrà per la Williams a partire dalla stagione 2025. L'attuale compagno alla Ferrari, Charles Leclerc ha voluto salutare il suo collega con un messaggio su Instagram allegando anche alcune immagini: "Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura nel prossimo anno, abbiamo ancora metà stagione insieme per vivere momenti speciali come compagni di squadra"

