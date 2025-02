Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen al 'Technology Campus' della Red Bull a Milton Keynes in vista della nuova stagione di Formula 1. Qui le prime FOTO del pilota olandese in questo 2025 e i preparativi con il team per il Mondiale che scatterà il 16 marzo in Australia (live su Sky e in streaming su NOW)

IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2025