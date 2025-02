Il racconto fotografico del debutto della Ferrari SF-25, scesa in pista sul tracciato di casa di Fiorano per shakedown e filming day. Circa 250 Km a disposizione di Leclerc e Hamilton prima dei test ufficiali del 26-28 febbraio in Bahrain. Il Mondiale scatta a marzo in Australia e sarà tutto live Sky e in streaming su NOW



IL VIDEO - FERRARI A FIORANO PER LO SHAKEDOWN: SEGUI IL LIVE