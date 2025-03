Debutto terribile per il pilota britannico sulla Haas: dopo l'incidente di venerdì nelle prime libere, perde il controllo della sua VF-25 anche nella terza sessione che finisce per lui dopo pochi minuti. Meno danni rispetto all'episodio precedente, ma monoposto ancora sulla ghiaia e a muro dopo un errore. Tutto il weekend del GP Australia è live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE - F1, GP AUSTRALIA: TERZE LIBERE LIVE