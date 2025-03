La griglia di partenza del GP d'Australia

Doppietta McLaren nel primo GP della stagione: Lando Norris in pole a Melbourne davanti al compagno Piastri. Seguono Verstappen e Russell, poi i sorprendenti Tsunoda e Albon. Quarta fila per le Ferrari, con Leclerc 7° e Hamilton 8°. Scattano dalle retrovie Antonelli (16°) e Lawson (18°). Ecco la griglia di partenza. Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE