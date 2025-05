Vi portiamo a Miami per vivere dall'inizio alle fine la sesta prova del Mondiale di Formula 1. L'atmosfera della città della Florida e tutto quello che succede tra paddock e pista, dagli arrivi dei piloti all'ultima bandiera a scacchi. Qui le migliori FOTO (e anche le più strane) del fine settimana. La F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MIAMI: LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING