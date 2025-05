L'Italia si prepara ad accogliere il primo GP casalingo della stagione 2025 della Formula 1 e a Imola sono già attesi tanti vip. Nel paddock occhi puntati su tante stelle dello sport e dello spettacolo, da Ronaldo a Valentino Rossi. Il GP del Made in Italy è live su Sky e in streaming su NOW. Intanto, ecco il lungo elenco di chi è atteso

F1, GP IMOLA: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2