Una giornata molto particolare per il pilota italiano della Mercedes: in occasione dei 15 anni di collaborazione tra il team di Brackley e Petronas, Kimi è stato alle porte di Torino per conoscere tutti i segreti del Centro Globale di Ricerca e Tecnologia del colosso petrolifero. Qui FOTO e VIDEO, presente anche il nostro Carlo Vanzini. Nel fine settimana si corre a Imola: il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna live su Sky e in streaming su NOW

