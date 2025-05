Festa per Piastri, a lui il 'Trofeo Bandini'

Il pilota della McLaren premiato a Brisighella con il 32esimo 'Trofeo Lorenzo Bandini' per le sue ottime prestazioni in questa prima parte della stagione di F1 e che lo hanno portato in vetta alla classifica del Mondiale. Qui le FOTO e i VIDEO dell'evento che ha coinvolto il driver australiano

GUARDA IL VIDEO - GUIDA TV: IL GP DEL MADE IN ITALY LIVE SU SKY