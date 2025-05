Casco capolavoro per Kimi nel GP di Imola: su una base blu, in evidenza il verde, il bianco e il rosso del nostro Tricolore. Nella parte posteriore, sul bianco della bandiera italiana, c'è Ayrton Senna raffigurato come nella statua presente all’altezza della variante del Tamburello. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna live su Sky e in streaming su NOW