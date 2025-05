F1 The Movie, piloti e team principal all'anteprima del film

Alla vigilia dell'ottavo round del campionato nel Principato di Monaco, piloti, team principal e ospiti speciali hanno potuto assistere all'anteprima di 'F1', il film con Brad Pitt protagonista. 'F1 The Movie' arriverà nelle sale europee il prossimo 27 giugno. La F1 è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MONACO: LA CONFERENZA PILOTI