In occasione del GP di casa, Leclerc con un casco speciale per omaggiare il luogo in cui è cresciuto e dove nel 2024 ha trionfato con la Ferrari. Il pilota ha annunciato il design con alcuni video sui dove lui che suona al pianoforte con il casco davanti. Il post è stato accompagnato da un breve messaggio: "L'azzurro tenue è il colore che mi circonda fin dall'infanzia. È uno dei miei colori preferiti e quello che ho scelto di mettere sul casco per la gara di casa di quest'anno". Ma ci sono altri dettagli...