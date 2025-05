Un anno fa la maledizione del GP di casa spezzata con una splendida vittoria, oggi il sogno di potersi ripetere per mettere fine a una prima parte di stagione complicata oltre ogni previsione per la Ferrari. Charles Leclerc e la sua Monte-Carlo, un viaggio in quella che è stata fino ad oggi per lui la gara tra le strade dove è cresciuto e l'accoglienza per l'altro Principe di Monaco alla vigilia dell'ottava prova del Mondiale 2025. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

