Nel finale delle terze libere il pilota britannico ha perso il controllo della SF-25 finendo contro le barriere alla Massenet. Per Lewis nessuna conseguenza, danni alla monoposto che però dovrebbero essere risolvibili in vista della qualifica che nel Principato scatta alle 16: live su Sky e in streaming su NOW. Qui la FOTOSEQUENZA dell'impatto

GUARDA IL VIDEO DELL'INCIDENTE