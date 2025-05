Lando Norris vince a Monaco, 10 per il pilota McLaren. Il principino di casa, Leclerc, ci prova fino al traguardo, ma si deve accontentare del secondo posto, per lui 8. Sorprende Hadjar, il primo degli umani (8) e Ocon (7,5), ancora a punti con la sua Haas. Disastro Gasly, è sua l'insufficienza più grave a Monte-Carlo. Il campionato torna la prossima settimana a Barcellona: live su Sky e in streaming su NOW

