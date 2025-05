Il Gran Premio di Barcellona è alle porte e la Sauber è pronta a scendere in pista con un look diverso dal solito. In occasione del weekend spagnolo a Montmeló, infatti, le monoposto di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto avranno una nuova livrea: 'pixel perfect'. Dall'ala anteriore fino al posteriore della monoposto il flusso di pixel verdi si dispone sul carbonio nero della scocca. Tutto il fine settimana del GP di Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

