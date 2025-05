Nuove disposizioni con test più stringenti sulla flessibilità delle ali anteriori: è la grande novità che scatta dal weekend di Barcellona. Qui le prime immagini dal box della FIA con i controlli dei commissari sull'ala della Ferrari. Ma ovviamente toccherà a tutti i team: appuntamenti fissati con la Federazione di circa 30' per le verifiche alle nuove ali anteriori. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

ALI FLESSIBILI: COSA CAMBIA E MOTIVI - CONFERENZA PILOTI IN STREAMING