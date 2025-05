GP Spagna, conferenza piloti in LIVE STREAMING

Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna la MXGP. Nel weekend si scende in pista a Teutschenthal per il GP di Germania. Alle 14, Gara 1, a seguire, alle 17, Gara 2, tutto da vivere su Sky Sport Max e NOW. Monza protagonista del weekend di motori, con il Lamborghini Super Trofeo impegnato al Tempio della Velocità. Appuntamento su Sky Sport Max e NOW sabato alle 14.25 per Gara 1, mentre domenica Gara 2 scatterà alle 14. Si rimane in Italia per il Campionato Italiano Velocità, al Mugello per il secondo appuntamento stagionale. Sabato giornata dedicata a Gara 1 di tutte le classi a partire dalle 13.50, mentre domenica si parte alle 10.35 per Gara 2 (tutto su Sky Sport MotoGP e NOW). Oltreoceano l’NTT Indycar Series sbarca in Michigan per il Grand Prix of Detroit. Alle 18.45 la diretta su Sky Sport Max e NOW.