Quarta pole in carriera per Oscar Piastri, che a Barcellona precede il compagno Lando Norris per una prima fila tutta McLaren. Poi Verstappen e Norris, più dietro Hamilton e Antonelli. Solo 7° Charles Leclerc, partirà ultimo Tsunoda con la seconda Red Bull. Ecco la griglia completa. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPAGNA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE