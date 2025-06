Oscar Piastri e Lando Norris scatteranno dalla prima fila nel GP Spagna. I piloti McLaren andranno a caccia di un'altra doppietta, dopo averne già ottenute due nel corso di questa annata. Andrà davvero così? Qui tutte le doppiette (tra qualifiche e gara) conquistate dai due piloti della McLaren in questa prima parte di stagione. Oggi GP alle 15: diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPAGNA: ULTIME NEWS