Haas è pronta a scendere in pista per il Gran Premio di Canada con un look 'retrò'. Il team americano festeggerà i 200 GP in Formula 1 nel weekend di Montreal e, per celebrare questo traguardo, ha riportato in vita la livrea con la quale debuttò ormai nove anni fa. Il rosso spicca sullo sfondo di un grigio che torna a far coppia con il nero del carbonio. Tutto il fine settimana del GP di Canada è live su Sky e in streaming su NOW

