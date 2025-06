Inizio di weekend decisamente in salita per Leclerc a Montreal: in testa alla classifica delle Libere 1, il pilota della Ferrari commette un errore e va contro le barriere di curva 3-4. Per lui nessuna conseguenza, ma sessione che termina con largo anticipo. Qui la fotosequenza e il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE: COSA E' SUCCESSO A LECLERC