Dopo il ribaltamento di Meguetounif al via, un altro pazzesco incidente nel GP d'Austria di Formula 2. Succede tutto all'ultimo giro, con Cordeel che finisce in testa coda: gli finiscono addosso Minì, Fornaroli e Bennett. Ritiro per tutti i protagonisti, compresi i due italiani. Ecco la fotosequenza dell'incidente.

