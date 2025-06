La griglia di partenza del GP d'Austria

Lando Norris riporta la McLaren in pole allo Spielberg dopo ben 25 anni. In prima fila anche Leclerc, poi Piastri e l'altra Ferrari di Hamilton. Settimo Verstappen, nono Kimi Antonelli. Solo 18° Tsunoda: è la peggior qualifica della Red Bull sul suo circuito. Ecco la griglia. Il GP è live domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE