La notizia della trattativa concreta tra Verstappen e la Mercedes per il Mondiale è l'occasione per ricordare chi sono stati fino ad oggi in Formula 1 i compagni di squadra del pilota olandese. Il prossimo potrebbe essere l'italiano Kimi Antonelli. Il Mondiale torna dal 4 al 6 luglio a Silverstone: live su Sky e in streaming su NOW

VERSTAPPE-MERCEDES: TRATTATIVA CONCRETA - LA STORIA DI SUPER MAX