Pioggia battente su Silverstone, dove la Feature Race è stata disputata non con poche difficoltà e chiusa in anticipo (a 10 giri dalla fine) con il successo di Boya del team Campos (assegnato il 75% dei punti, 12/22). La situazione meteo potrebbe portare a una partenza della Formula 2 alle spalle della Safety Car, mentre alle 16 è previsto il via del GP di F1. Qui la situazione e gli aggiornamenti meteo. Gara su Sky e in streaming su NOW



F1, GP SILVERSTONE: ULTIME NEWS