Da Woking a Brackley fino a Maranello. Venite con noi per scoprire dove si trovano le sedi delle scuderie di Formula 1. E pensate che la Ferrari è l'unico team a non avere neanche una sede secondaria in Inghilterra. Il Mondiale torna a Spa dal 25 al 27 luglio: live su Sky e in streaming su NOW

TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLE SEDI DEI TEAM DI F1