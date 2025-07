Straordinario Verstappen, che firma la dedicesima vittoria in Sprint, è da 10 e lode. Piastri ci prova, ma sembra accontentarsi del 2° posto, 7. Terzo è Lando Norris (6.5), che prima si complica la vita e poi rimedia, ma perde un punto sul compagno in classifica. Leclerc dà l'anima (7), mentre stupiscono Ocon (8) e Bearman (7.5). Male Hamilton e Alonso, insufficienti... Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

SPRINT A SPA, LA CRONACA DELLA GARA