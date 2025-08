Con la pole numero 27 in carriera, Charles Leclerc scatterà davanti a tutti a Budapest. Dietro di lui le due McLaren di Piastri e Norris, poi Russell e le Aston Martin. Ottavo Verstappen, 12° Hamilton e 15° Antonelli. Ecco la griglia di partenza. Il GP d'Ungheria è live domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE