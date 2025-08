Lando Norris vince in Ungheria, per lui 10. Oscar Piastri è secondo, ma non la prende benissimo: per lui 8, come per un formidabile ma deluso Charles Leclerc. Russell mette la Mercedes sul podio (9), mentre male Hamilton, insufficiente. Bella gara di Kimi Antonelli (6.5), mentre colpisce Bortoleto (8.5). Ecco le pagelle di Leo Turrini. La F1 va in vacanza: il Mondiale trona in Olanda nel weekend del 31 agosto: sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: CRONACA E HIGHLIGHTS