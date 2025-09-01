Ferrari, le nuove maglie per il GP d'Italia: le foto del kit che vedremo a Monza
La Scuderia ha annunciato il nuovo kit in vista del fine settimana a Monza. Il blu il colore principale, con dei tocchi di bianco e un rimando al passato della Ferrari, come si può notare dalle foto pubblicate e dalla 312T che fa da sfondo, un omaggio al Mondiale conquistato da Niki Lauda nel 1975, il primo con la Rossa. La F1 torna a Monza dal 5 al 7 settembre: live su Sky e in streaming su NOW
- E sullo sfondo una 312T, rimando al passato e indizio per quella che sarà la livrea che colorerà la SF-25 per il prossimo GP d'Italia, un omaggio al 50° anniversario dalla vittoria del primo campionato del Mondo conquistato da Niki Lauda con il Cavallino Rampante, nel 1975
- C'è sono anche un nuovo cappellino e una nuova giacca speciali che, come per le maglie, guardano al passato della Rossa