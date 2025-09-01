La Scuderia ha annunciato il nuovo kit in vista del fine settimana a Monza. Il blu il colore principale, con dei tocchi di bianco e un rimando al passato della Ferrari, come si può notare dalle foto pubblicate e dalla 312T che fa da sfondo, un omaggio al Mondiale conquistato da Niki Lauda nel 1975, il primo con la Rossa. La F1 torna a Monza dal 5 al 7 settembre: live su Sky e in streaming su NOW

