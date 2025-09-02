Dopo il terzo posto in Olanda, il pilota della Racing Bulls diventa il quinto più giovane a salire sul podio nella storia della Formula 1. E tutti e quattro quelli che lo hanno preceduto sono attualmente sulla griglia di partenza del Mondiale. La F1 a Monza dal 5 al 7 settembre: tutto live su Sky e in streaming su NOW

