F1, i piloti più giovani a podio: Hadjar entra nella top 5. CLASSIFICA
Dopo il terzo posto in Olanda, il pilota della Racing Bulls diventa il quinto più giovane a salire sul podio nella storia della Formula 1. E tutti e quattro quelli che lo hanno preceduto sono attualmente sulla griglia di partenza del Mondiale. La F1 a Monza dal 5 al 7 settembre: tutto live su Sky e in streaming su NOW
- ISACK HADJAR
- 20 ANNI, 11 GIORNI E 3 GIORNI
- GP OLANDA 2025
- TEAM: RACING BULLS
- LANDO NORRIS
- 20 ANNI, 7 MESI, 22 GIORNI
- GP AUSTRIA 2020
- TEAM: McLAREN
- KIMI ANTONELLI
- 18 ANNI, 9 MESI, 21 GIORNI
- GP CANADA 2025
- TEAM: MERCEDES
- LANCE STROLL
- 18 ANNI, 7 MESI, 27 GIORNI
- GP AZERBAIGIAN 2017
- TEAM: WILLIAMS
- MAX VERSTAPPEN
- 18 ANNI, 7 MESI, 15 GIORNI
- GP SPAGNA 2016
- TEAM: RED BULL
