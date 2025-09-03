Ferrari, 'Drive to Monza' in STREAMING alle 19.30

La Ferrari 312 T al Museo di Maranello. A partire da giovedì 4 settembre, e per tutto il mese, gli appassionati che visiteranno il Museo Ferrari avranno il privilegio di poter vedere con i propri occhi la Ferrari 312 T guidata da Niki Lauda nella trionfale stagione 1975. Il Museo Ferrari in questo periodo ha una una doppia buona ragione per essere visitato: sia perché i visitatori potranno vedere un allestimento completamente rinnovato di recente, sia perché nel fine settimana oltre alle vetture in esposizione sarà infatti possibile assistere alla diretta della qualifica di sabato alle 16 e del Gran Premio, in programma alle 15 di domenica. Alla 312 T e a Niki Lauda è ispirata la livrea delle Ferrari per la gara di questo weekend a Monza.E anche questa livera sarà in esposizione a Maranello.