Ferrari, 'Drive to Monza' in STREAMING alle 19.30

F1, Ferrari a Milano: l'evento Drive to Monza in diretta live dal Palazzo Reale
Appuntamento da non perdere questa sera a Milano, a Palazzo Reale, con 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%". Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell'evento in onda su Sky Sport F1, in live streaming su Skysport.it e sul nostro canale You Tube. Il weekend del GP d'Italia, in programma dal 5 al 7 settembre, è live su Sky e in streaming su NOW
'DRIVE TO MONZA', LIVE STREAMING DA NON PERDERE ALLE 19.30
Amici di Sky, appassionati di F1, si corre a casa nostra! Una serata da non perdere per entrare nel vivo del GP d'Italia. Alle 19.30, in diretta su Sky, i piloti Ferrari al Palazzo Reale di Milano per 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%'. Un'occasione per vivere l'atmosfera del weekend più atteso dai tifosi italiani, tra passione, motori e colori Ferrari. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it e il nostro canale You Tube.
Ma quanto sono belli i tifosi della Ferrari? Alle 19 c'è 'Drive to Monza' nel cuore di Milano
Numerosissimi sin dal primo pomeriggio i tifosi delle Ferrari pronti ad abbracciare i piloti Leclerc e Hamilton nella serata che dà il via al GP d'Italia 2025. La loro passione verso 'Drive to Monza', a Palazzo Reale, evento in diretta alle 19.30 su Sky Sport F1 e in live streaming su Skysport.it e sul nostro canale You Tube. GUARDA TUTTE LE FOTO
Batticuore Ferrari! L'attesa dei tifosi a Milano. Guarda qui il VIDEO
I piloti che hanno ottenuto più vittorie al GP d'Italia
Michael Schumacher e Lewis Hamilton comandano la classifica dei plurivincitori a Monza con 5 successi. La Ferrari è la scuderia che ha esultato di più nel tracciato italiano con 20 trionfi. Qui la classifica completa. LA CLASSIFICA COMPLETA
Vasseur: "Impazienti per Monza, stavolta ancora di più"
Il team principal della Rossa verso la gara di Monza: "Momento atteso, soprattutto dopo Zandvoort. Essere circondati dalla passione dei nostri tifosi è una motivazione per tutta la squadra, che ci spinge a mettere l’anima in tutto ciò che facciamo. Vogliamo dare il massimo per ripagare il loro costante supporto, tuttavia, per riuscirci dobbiamo mettere da parte le emozioni e concentrarci sull’esecuzione perfetta del weekend". CLICCA QUI PER TUTTTE LE PAROLE DI VASSEUR
Domenicali: "Il GP d'Italia patrimonio del Paese e della F1"
Videomessaggio del Ceo F1 nella conferenza di presentazione della gara: "GP Italia un simbolo, patrimonio sportivo e culturale di F1 e del Paese. Quest'anno celebriamo i 75 anni di F1 e questo gran premio c'è sempre stato. Stupendo avere una leggenda come Ferrari a rappresentare il Paese ma anche una realtà come Racing Bulls, testimoniato dal podio di Hadjar domenica. Ora migliorare ancora e alzare i propri obiettivi". ACI e Regione Lombardia firmano un protocollo d'intesa per futuri investimenti sull'Autodromo. L'ARTICOLO COMPLETO
La livrea della Ferrari al GP d'Italia 2025
La Ferrari ha svelato la livrea con cui vedremo in pista le monoposto di Leclerc e Hamilton a Monza. E' un omaggio a Niki Lauda e al trionfo iridato del 1975: "Dove il passato incontra il presente. Festeggiamo i 50 anni dalla stagione vittoriosa di Niki con la 312T". CLICCA QUI PER TUTTE LE FOTO
La 312 T di Lauda da non perdere al Museo Ferrari di Maranello
La Ferrari 312 T al Museo di Maranello. A partire da giovedì 4 settembre, e per tutto il mese, gli appassionati che visiteranno il Museo Ferrari avranno il privilegio di poter vedere con i propri occhi la Ferrari 312 T guidata da Niki Lauda nella trionfale stagione 1975. Il Museo Ferrari in questo periodo ha una una doppia buona ragione per essere visitato: sia perché i visitatori potranno vedere un allestimento completamente rinnovato di recente, sia perché nel fine settimana oltre alle vetture in esposizione sarà infatti possibile assistere alla diretta della qualifica di sabato alle 16 e del Gran Premio, in programma alle 15 di domenica. Alla 312 T e a Niki Lauda è ispirata la livrea delle Ferrari per la gara di questo weekend a Monza.E anche questa livera sarà in esposizione a Maranello.
A Monza emozione pura, torna in pista Jean Alesi!
Domenica, poco prima del via del GP d’Italia a Monza, Jean Alesi tornerà in pista al volante della Ferrari 412 T2 del 1995, l’ultima monoposto con motore V12. La vettura sarà curata e gestita dal reparto Formula 1 Clienti di Maranello, riportando in azione un pezzo di storia del Cavallino Rampante. Per i tifosi sarà l’occasione di rivivere le emozioni che Alesi regalò con la tuta rossa tra il 1991 e il 1995. Ma lo spettacolo non si ferma qui: dopo la livrea speciale per il gran premio di casa, la Scuderia ha organizzato diverse iniziative per coinvolgere i fan. Tra queste, l’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0.0%” con Charles Leclerc e Lewis Hamilton il 3 settembre alle 19:30 a Palazzo Reale e l’incontro con i piloti della Rossa già nel pomeriggio al Flagship Store di via San Raffaele, dove aprirà anche il “Replica pop-in” con prodotti in edizione speciale dedicati alla ricorrenza.
In autunno lo speciale 'Benetton Formula' su Sky
Il Gran Premio d'Italia è anche simbolo di sfide, momenti storici, grandi personaggi e icone senza tempo. Attimi indelebili che presto sarà possibile rivivere attraverso un nuovo documentario in arrivo in autunno su Sky e NOW, 'Benetton Formula'. È la storia della blasonata scuderia italiana che innovò il mondo della Formula 1, un mix di ricordi ed emozioni che ritorneranno in occasione del trentennale delle storiche vittorie mondiali. Ideato dall’emergente casa produttrice "Slimdogs", il documentario ripercorre per la prima volta l’incredibile epopea sportiva del team Benetton in Formula 1 negli anni ’90. Un grande repertorio, in parte inedito, mostrerà scene in pista ad alta tensione, intuizioni rivoluzionarie e drammatici imprevisti, ricostruendo, anno dopo anno, l’ascesa di un team su cui nessuno avrebbe scommesso. Lo stesso team che poi ha portato in alto l’Italia della F1 nel mondo. La storia di una squadra diversa da tutte le altre, che in maniera allegra, colorata e coraggiosa si è ritrovata a sfidare l’élite più blindata dello sport mondiale, sotto la guida di Alessandro Benetton, oggi Presidente della rinnovata Edizione.
Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal canale all news Sky Sport 24, con news, collegamenti e interviste per tutto il weekend. Inoltre, aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui canali social di Sky Sport.
Tutti gli appuntamenti in pista per il GP d'Italia 2025
Il weekend del Gran Premio più veloce della stagione inizia giovedì 4 settembre con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30. Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di libere in programma alle 13.30, mentre la seconda scatterà alle 17. Sabato pomeriggio alle 13.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica via alla gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Monza in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.
La nostra squadra per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.
Cosa vedremo giovedì 4 settembre su Sky Sport F1
- Ore 14.15: Kimi’s Room
- Ore 14.30: conferenza stampa piloti
- Ore 16.30: Paddock Live Pit Walk
Il programma del venerdì di libere su Sky
- Ore 9.30 F3 - Prove Libere
- Ore 10.55: F2 - Prove Libere
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 - Prove libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: F3 - Qualifiche
- Ore 15.50: F2 - Qualifiche
- Ore 16.35: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Prove libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)
Cosa vedremo sabato live sul canale 207 di Sky
- Ore 9.10: F3 - Sprint Race
- Ore 10.15: Kimi’s Room
- Ore 10.30: Porsche Super Cup - Qualifiche
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 - Prove libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 - Sprint Race
- Ore 15.15 Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Il programma di domenica 7 settembre su Sky Sport F1
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara
- Ore 13: Kimi’s Room
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy