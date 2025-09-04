La F1 a Monza: le FOTO del weekend

Dal media day del giovedì all'ultima bandiera a scacchio. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto il fine settimana della Formula 1 a Monza. L'atmosfera, i tifosi, il paddock e i protagonisti del Mondiale pronti a regalarci grandi emozioni. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV: IL GP D'TALIA IN DIRETTA SU SKY