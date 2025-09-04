La F1 a Monza: le FOTO del weekend

F1, dagli arrivi all'ultima bandiera a scacchi: le FOTO del GP d'Italia
Dal media day del giovedì all'ultima bandiera a scacchio. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto il fine settimana della Formula 1 a Monza. L'atmosfera, i tifosi, il paddock e i protagonisti del Mondiale pronti a regalarci grandi emozioni. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Il weekend più atteso dai tifosi Ferrari è finalmente arrivato: a Monza va in scena il sedicesimo round del Mondiale di Formula 1. Un appuntamento dove il calore del pubblico e l’atmosfera speciale del “Tempio della Velocità” si fondono con l’entusiasmo per la prima gara in rosso di Lewis Hamilton sul circuito brianzolo.
- L’ultima edizione è entrata nella storia Ferrari grazie alla vittoria di Charles Leclerc, la sua seconda in rosso dopo quella del 2019, al debutto con il Cavallino Rampante.
- Il pilota monegasco arriva nel paddock con il suo cagnolino Leo, ormai diventata la mascotte Ferrari!
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oliver Bearman (Haas)