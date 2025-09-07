Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Italia a Monza
Lando Norris guadagna tre punti e si porta a -31 dal compagno Oscar Piastri dopo il 2° posto conquistato a Monza. Torna a farsi vedere anche Max Verstappen, sempre più 3° dietro ai due McLaren. La Ferrari si conferma seconda forza nel Costruttori dietro all'inarrivabile McLaren. La F1 torna a Baku dal 19 al 21 settembre: live su Sky e in streaming su NOW
- Ennesimo capolavoro di Max Verstappen, che batte le McLaren e conquista Monza.
- Sul podio anche Norris e Piastri, con Oscar che ha ridato la posizione al compagno dopo un problema ai box.
- Subito dietro le Ferrari, con Leclerc 4° e Hamilton 6°.
- Quinto Russell, nono Antonelli
- Ecco come cambiano le classifiche dopo Monza
- McLaren 617 punti
- Ferrari 280
- Mercedes 260
- Red Bull 239
- Williams 86
- Aston Martin 62
- RB 61
- Kick Sauber 55
- Haas 44
- Alpine 20