Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Italia a Monza

MONDIALE 2025 fotogallery
23 foto

Lando Norris guadagna tre punti e si porta a -31 dal compagno Oscar Piastri dopo il 2° posto conquistato a Monza. Torna a farsi vedere anche Max Verstappen, sempre più 3° dietro ai due McLaren. La Ferrari si conferma seconda forza nel Costruttori dietro all'inarrivabile McLaren. La F1 torna a Baku dal 19 al 21 settembre: live su Sky e in streaming su NOW

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

