F1, GP Italia: a Monza uno stand dedicato a Kimi Antonelli. FOTO
In fan zone all'Autodromo di Monza uno stand dedicato a Kimi (unico pilota ad averlo) con i suoi memorabilia: la macchina con cui ha fatto il giro veloce a Misano 2023 (a soli 16 anni!), la Prema con cui ha corso e vinto il Regional 2023 e il Kart con cui ha vinto il campionato europeo nel 2021. Qui FOTO da non perdere in vista del suo primo GP d'Italia da titolare. Gara live alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
- Giormata speciale per Kimi Antonelli, che oggi correrà il suo primo GP d'Italia a Monza da titolare in F1. In fan zone all'Autodromo, è stato allestito uno stand dedicato a Kimi (unico pilota ad averlo) con i suoi memorabilia: la macchina con cui ha fatto il giro veloce a Misano 2023 (a soli 16 anni!), la Prema con cui ha corso e vinto il Regional 2023 e il Kart con cui ha vinto il campionato europeo nel 2021. Qui le FOTO