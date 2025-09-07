Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Italia: a Monza uno stand dedicato a Kimi Antonelli. FOTO

MEMORABILIA fotogallery
8 foto

In fan zone all'Autodromo di Monza uno stand dedicato a Kimi (unico pilota ad averlo) con i suoi memorabilia: la macchina con cui ha fatto il giro veloce a Misano 2023 (a soli 16 anni!), la Prema con cui ha corso e vinto il Regional 2023 e il Kart con cui ha vinto il campionato europeo nel 2021. Qui FOTO da non perdere in vista del suo primo GP d'Italia da titolare. Gara live alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

ULTIME NEWS

ALTRE FOTOGALLERY

Spettacolo Alesi! Torna in pista sulla Ferrari

GP ITALIA

Jean torna in pista! In occasione del GP d'Italia, l'amatissimo ex pilota omaggia i tifosi...

5 foto

Ferrari, a Monza arrivati Elkann e Vigna. FOTO

monza

Dal media day del giovedì all'ultima bandiera a scacchi. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo...

35 foto

Antonelli, la sua Monza: c'è uno stand per lui

MEMORABILIA

In fan zone all'Autodromo di Monza uno stand dedicato a Kimi (unico pilota ad averlo) con i suoi...

8 foto

La griglia di partenza del GP di Monza

COSì AL VIA

Max Verstappen conquista la 45^ pole della carriera, la seconda a Monza: dietro al campione del...

21 foto

Ferrari, loro ci credono: carica dei fan a Monza

PASSIONE ROSSA

Tutto esautito da tempo per la gara di oggi a Monza: oltre trecentotrenta mila i tifosi arrivati...

38 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...