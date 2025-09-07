Quante stelle a Monza per la F1: tutti i vip al paddock per il GP. FOTO
Un GP speciale con ospiti speciali. A Monza parata di stelle dello sport e dello spettacolo hanno reso il paddock del GP d'Italia ancora più strepitoso: da Rose Villain. a Lazza. E non manca mai Gordon Ramsay... Guarda qui tutte le FOTO. La gara alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
- Lazza, rapper
- Rose Villain, cantante e rapper
- Gordon Ramsay, chef stellato
- Alexandra Saint Mleux, fidanzata di Charles Leclerc
- Mattia Stanga, content creator
- Margarida Corceiro, fidanzata di Lando Norris
- Veronica Antonelli, mamma di Kimi
- Kika Gomez, fidanzata di Pierre Gasly
- John Elkann, presidente della Ferrari
- Lauren Jaine, modella
- Mohammed Ben Sulayem, presidente Fia
- Tony Estanguet, canoista
- Carmen Montero Mundt, fidanzata di George Russell
- Clara, cantante
- Balotelli, calciatore