I 'nostri modelli' sono Yuki Tsunoda (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Isack Hadjar (Racing Bulls): le prime immagini ravvicinate della tuta che permetterà ai piloti di far fronte a caldo e umidità nel corso del weekend di Singapore. Qui le FOTO e i dettagli per capire bene come sono fatte. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

SINGAPORE, DEBUTTA IL KIT DI RAFFREDDAMENTO DEI PILOTI