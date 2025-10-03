Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, le tute refrigeranti per i piloti al GP Singapore. FOTO

VISTE DA VICINO fotogallery
11 foto

I 'nostri modelli' sono Yuki Tsunoda (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Isack Hadjar (Racing Bulls): le prime immagini ravvicinate della tuta che permetterà ai piloti di far fronte a caldo e umidità nel corso del weekend di Singapore. Qui le FOTO e i dettagli per capire bene come sono fatte. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

SINGAPORE, DEBUTTA IL KIT DI RAFFREDDAMENTO DEI PILOTI

ALTRE FOTOGALLERY

Caldo a Singapore, ecco le tute refrigeranti. FOTO

VISTE DA VICINO

I 'nostri modelli' sono Yuki Tsunoda (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Isack Hadjar (Racing...

11 foto

Tutto su Singapore: il circuito di Marina Bay

IL TRACCIATO

Con la gara di Marina Bay, il Mondiale arriva alla sua 18^ tappa: si corre su un circuito il cui...

9 foto

Le gomme Pirelli per il GP Singapore

LE SCELTE

Si arriva a Marina Bay con una conferema: C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft...

12 foto

I migliori piazzamenti dei piloti: 19 in top 6

la curiosità

Con il podio di Carlos Sainz a Baku, sono ben 19 i piloti di Formula 1 che nel corso di questa...

20 foto

Verstappen, obiettivo rimonta: le più grandi in F1

sfida mondiale

Con la vittoria di Baku, e il ritiro di Oscar Piastri, Max Verstappen si è portato a -69 punti...

13 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...