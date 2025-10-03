Formula 1, le tute refrigeranti per i piloti al GP Singapore. FOTO
I 'nostri modelli' sono Yuki Tsunoda (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Isack Hadjar (Racing Bulls): le prime immagini ravvicinate della tuta che permetterà ai piloti di far fronte a caldo e umidità nel corso del weekend di Singapore. Qui le FOTO e i dettagli per capire bene come sono fatte.
- Il GP di Singapore è stato dichiarata gara a rischio per l'elevato caldo. Un'insidia per i piloti di Formula che però potranno utilizzare tute refrigeranti, un rimedio che debutta a Marina Bay dopo l'approvazione della F1 Commission lo scorso novembre. Con l'aiuto dei 'modelli' Tsunoda, Piastri e Hadjar, vediamo le prime immagini ravvicinate e vediamo come funzionano.
- Il kit refrigerante, che i piloti indosseranno sotto le tute, è dotato di tubi di raffreddamento collegati a pompe e uno scambiatore di calore.
- Il kit non è obbligatoro, ma piloti che non lo indossano dovranno portare mezzo chilo di zavorra in più. Questo perché non ottengano un vantaggio rispetto a chi li indossa. C'è chi ha sottolineato lo scarso comfort alla guida, ma nella confernza stampa del giovedì Russell ha spiegato: "Ci sono dei tubi che con la forza G avverti attorno alle costole e non è certo l’ideale, ma a Singapore non ci sono tante curve e forze laterali. Per cui non penso sia un problema".
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isac Hadjar (Racing Bulls)