Norris-Leclerc, incidente ai box nelle Libere a Singapore: FOTO e VIDEO
Incredibile quanto accaduto nel corso delle Libere 2 del GP di Singapore, con Charles Leclerc che parte dal suo box e centra Lando Norris, che stava accorrendo nella via principale. La McLaren finisce a muro con l'ala rotta. I Commissari hanno messo sotto investigazione il monegasco della Ferrari. Gené: "Possibile incomprensione tra Charles e il meccanico". Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Incredibile quanto accaduto nel corso delle Libere 2 a Marina Bay. Charles Leclerc esce dal suo box proprio mentre sta sopraggiungendo Lando Norris: il contatto è inevitabile, con la McLaren che finisce a muro con l'ala rotta
- I Commissari hanno messo sotto investigazione l'episodio
- Guarda la sequenza dell'incidente