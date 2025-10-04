F1, GP Singapore: i 10 piloti eliminati in qualifica e dove partiranno in gara
I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza di chi non ha superato il taglio nelle prime due sessioni della qualifica a Marina Bay. Tutto il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Le due Williams e una Red Bull eliminate, questo ha detto il Q2 di Singapore. Di seguito tutti quelli che non hanno superato il taglio e i loro tempi.
- NICO HULKENBERG, 11° IN 1'30''141
- ALEXANDER ALBON, 12° IN 1'30''202
- CARLOS SAINZ, 13° IN 1'30''235
- LIAM LAWSON, 14° IN 1'30''320
- YUKI TSUNODA, 15° IN 1'30''353
- Il verdetto della prima sessione delle qualifiche a Marina Bay ha decretato l'eliminazione dei primi 5 piloti, tra cui spiccano le due Alpine di Gasly e Colapinto.
- GABRIEL BORTOLETO, 16° IN 1:30.820
- LANCE STROLL, 17° IN 1:30.949
- FRANCO COLAPINTO, 18° IN 1:30.982
- ESTEBAN OCON, 19° IN 1:30.989
- PIERRE GASLY, 20° IN 1:31.261