F1, GP Singapore: l'importanza della pole a Marina Bay, solo 5 volte non è stata decisiva
Il poleman ha vinto 10 volte su 15 il GP di Singapore. Il primo posto in griglia sembra facile da difendere se si guarda dalla percentuale di giri in testa: in 8 gare su 15, il vincitore è rimasto sempre al comando. Ci sono però delle eccezioni. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- I precedenti non lasciano grandi dubbi: la pole position conta eccome per la gara di Singapore. In particolare, la storia di questo gran premio racconta che il poleman ha vinto 10 volte su 15. Il primo posto nella griglia di partenza, inoltre, sembra facile da difendere se si guarda dalla percentuale di giri in testa: in 8 gare su 15, il vincitore è sempre rimasto al comando. Ci sono però cinque eccezioni.
- Fernando Alonso su Renault vince partendo dalla 15^ posizione. Quella fu la prima edizione di questo gran premio, caratterizzata poi dal caso ribattezzato 'crashgate'. Dalla pole era scatto Felipe Massa su Ferrari.
- Il poleman e leader della gara, Lewis Hamilton, rompe il cambio. Vince Sebastian Vettel su Red Bull, scattato terzo in griglia e secondo dopo il via.
- Sebastian Vettel è in pole, ma al via c'è un incidente con Verstappen che coinvolge anche Raikkonen. Lewis Hamilton (5° in griglia) va in testa alla prima curva con la sua Mercedes e lì resta fino alla bandiera a scacchi.
- Charles Leclerc è in testa con la Ferrari dalla pole, ma la strategia non lo aiuta e viene 'superato' durante la sosta ai box dal compagno di squadra Sebastian Vettel. Il tedesco conquista la vittoria
- Il poleman Charles Leclerc viene passato al via da Sergio Perez, che conquista la vittoria a Marina Bay con la su Red Bull