Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Singapore: l'importanza della pole a Marina Bay, solo 5 volte non è stata decisiva

PRECEDENTI fotogallery
7 foto

Il poleman ha vinto 10 volte su 15 il GP di Singapore. Il primo posto in griglia sembra facile da difendere se si guarda dalla percentuale di giri in testa: in 8 gare su 15, il vincitore è rimasto sempre al comando. Ci sono però delle eccezioni. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

ALTRE FOTOGALLERY

Pole Singapore, solo 5 volte non è stata decisiva

PRECEDENTI

Il poleman ha vinto 10 volte su 15 il GP di Singapore. Il primo posto in griglia sembra facile da...

7 foto

Fantasia e colori: i caschi dei piloti a Singapore

gp singapore

Nel GP di Singapore tanti caschi speciali: qui design e dettagli per l'appuntamento al circuito...

10 foto

Incidente Norris-Leclerc, no penalità a Charles

gp singapore

Incredibile quanto accaduto nel corso delle Libere 2 del GP di Singapore, con Charles Leclerc che...

9 foto

Pazze Libere a Singapore: Russell e Lawson a muro

foto e video

Non solo Leclerc-Norris, è successo davvero di tutto nella seconda sessione di libere a Marina...

12 foto

La F1 a Marina Bay: le FOTO del weekend

Singapore

Fuori e dento la pista di Marina Bay. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto sul...

6 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...