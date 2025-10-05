Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Singapore a Marina Bay
La F1 torna ad Austin dal 17 al 19 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW
- George Russell domina a Singapore e conquista la 5^ vittoria in carriera.
- Sul podio anche Verstappen e Norris. Quarto Piastri, poi Kimi Antonelli e le Ferrari di Leclerc (6°) e Hamilton (7°).
- La McLaren vince per il secondo anno il titolo Costruttori
- Ecco come cambiano le classifiche dopo Singapore
- McLaren 650 punti *
- Mercedes 325
- Ferrari 300
- Red Bull 290
- Williams 102
- RB 72
- Aston Martin 66
- Kick Sauber 55
- Haas 46
- Alpine 20